Azubi im Kernkraftwerk Brokdorf : Abschaltung trübt Stimmung nicht – Mika Schröder geht gern zur Arbeit

Der 18-jährige Brunsbütteler sieht dem Anlagen-Rückbau aus beruflicher Perspektive gespannt entgegen.

Brokdorf | Das Kernkraftwerk Brokdorf geht am 31. Dezember vom Netz. Was bedeutet der Rückbau der Anlage für Mitarbeiter? Wie fühlen sich beispielsweise Auszubildende, die sich gerade am Start ihrer berufliche Laufbahn befinden? Aus Sicht von Mika Schröder (18) aus Brunsbüttel, Auszubildender im zweiten Lehrjahr als Elektroniker für Automatisierungstechnik, b...

