Unfall in Dieksanderkoog : 91-jähriger Autofahrer landet im Graben – Feuerwehr befreit ihn aus Fahrzeugwrack

Der Senior war auf der L177 aus Marne kommend in Richtung Friedrichskoog unterwegs. Auf gerader Strecke passierte das Unglück.

Dieksanderkoog | Er kam mit seinem Wagen von der Straße ab und landete im Graben: Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der L177 in Dieksanderkoog (Kreis Dithmarschen) ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Merle Neufeld am Freitag mitteilte, war der 91-jährige Dithmarscher gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße aus Marne kommend in Richtu...

