Schriftstellerin aus Kollmar : Das „Stehaufmädchen“ schreibt ein Buch

Ama Pokua wurde in Ghana geboren und arbeitet in Hamburg als Rechtsanwältin. Mit ihrem Buch „Stehaufmädchen“ will sie Bewusstsein dafür wecken, wie es ist, als schwarze Frau in zwei Kulturen zu leben.

Kollmar | Eigentlich wollte Ama Pokua nach dem Abitur Literaturwissenschaften studieren. In einer Sprache, die sie erst mit 16 kennengelernt hatte. Aber nicht das hielt sie ab, sondern die Notwendigkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Berufsinformationszentrum sagte ihr Berater: „Wenn Sie Geld verdienen wollen, studieren sie lieber Jura“. Ama Pokua wäh...

