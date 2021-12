Afrika-Thriller : Fritz Gleiß liest aus Tansania-Krimi in Kellinghusen

Am Freitag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr liest Fritz Gleiß aus seinem jüngsten Afrika-Thriller „Strong Kids“.

Kellinghusen | Krimifreunden bietet der Verein Rafiki einen besonderen Leckerbissen: Am Freitag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr liest Fritz Gleiß aus seinem jüngsten Afrika-Thriller „Strong Kids“. Die passende Kulisse für den spannungsgeladenen Abend bildet der Veranstaltungsort im Eine Welt-Café in der Brauerstraße 29a. „Krimis, die in Tansania und noch dazu mit Tan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.