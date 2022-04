Polizei sucht Zeugen : Autokennzeichen in Herzhorn gestohlen

Parkplatz Herzhorn: Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl.

Herzhorn | Unbekannte haben von einem auf dem Parkplatz am Herzhorner Bahnhof abgestellten VW beide Autokennzeichen gestohlen. Das teilte am Donnerstag (7. April) die Polizei mit. Ereignet hat sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 6.15 und 18.15 Uhr. Jetzt suchen die Beamten Zeugen. Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.