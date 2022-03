Unfall in Heiligenstedten : Autofahrerin übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Die 16-jährige Radlerin wurde dabei leicht verletzt.

Heiligenstedten | Am Donnerstag kam es um 9.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Juliankadamm in Heiligenstedten. Eine 46-jährige Autofahrerin aus Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) wollte vom Parkplatz des Baumarkts auf den Juliankadamm nach rechts einbiegen. Dabei übersah sie eine 16-jährige Radfahrerin, die von Oldendorf Richtung Blomestraße fuhr. Im Einmündungsbereich des ...

