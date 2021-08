Kontrolle in Lägerdorf : 28-Jähriger mit 0,94 Promille am Steuer

Polizisten kontrollieren ihn in der Straße Am Moore.

Lägerdorf | Einen Autofahrer haben Polizisten am Sonntagabend (1. August) um 22.50 Uhr in der Straße Am Moore in Lägerdorf überprüft. Es war ein Treffer: Der Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab 0,94 Promille. Seinen Wagen musste er stehen lassen, nun wird er wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.