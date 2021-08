Wildunfall auf der A23 : Pkw-Fahrer will Fuchs ausweichen: 43-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Pkw kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals im Straßengraben. Ein 13-jähriger Beifahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Steinburg | Bei einem Wildunfall auf der A23 im Kreis Steinburg ist am Mittwochabend (25. August) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 43-Jährige und sein 13-jähriger Begleiter waren gegen 22 Uhr in Richtung Heide unterwegs, als ihr Pkw bei etwa 130 Stundenkilometern mit einem Fuchs zusammenstieß. 30 Helfer rückten an Offenbar hatte der Mann zuvor noc...

