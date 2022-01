Autobrand in Süderholm : Mercedes steht in Flammen – Anwohner löschen das Feuer selbst

Als die Anwohner das Feuer an dem Fahrzeug bemerkten, reagierten sie schnell und löschten den Brand. Für die Feuerwehr gab es kaum noch etwas zu tun.

Süderholm | Schreck am Samstagnachmittag (8. Januar): Ein Mercedes-Geländewagen ist auf einer Hofeinfahrt an der Waldstraße in Süderholm (Kreis Dithmarschen) in Flammen geraten. Anwohner löschten den Brand, sodass die Süderholmer Wehr schnell wieder abrücken konnte. Flammen aus Scheinwerferbereich Kurz nach 14 Uhr stellten Anwohner der Waldstraße am Samstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.