Auto landet im Graben : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Hochdonn

Ein 47-Jähriger kam mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der L 327 ab. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um ihn und die Beifahrerin aus dem Wrack zu befreien.

Hochdonn | Am Sonnabendnachmittag (29. Mai) ist ein Fahrzeug in Hochdonn von der Landesstraße 327 aus unklarer Ursache abgekommen und im Graben gelandet. Die beiden Insassen erlitten bei dem Unglück schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Auto überschlägt sich Um 15.30 Uhr war ein 47-Jähriger in Begleitung seiner Frau auf der L 327 aus Richtung ...

