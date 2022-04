Grab in Lohbarbek : Geschundener Hund Teddy aus Hamburg auf Tierfriedhof würdevoll bestattet

Ein vor zwei Wochen an der A7 aufgefundener, extrem verwahrloster Mischlingsrüde, „Teddy“, hat einen Ehrenplatz auf dem einzigen Tierfriedhof im Kreis Steinburg erhalten – weil viele Menschen Anteil nahmen und spendeten.

Lohbarbek | Dass Menschen einem Tier so etwas Grausames antun können, kann man nicht begreifen: Vor gut zwei Wochen wurde an der Autobahnraststätte Stillhorn in Hamburg ein verwahrloster kleiner Hund in einem Karton gefunden: „Teddy“. Mitarbeiter des Hamburger Tierheims kümmerten sich um ihn – doch er starb. Karfreitag (15. April) nun wurde er in Lohbarbek würdev...

