Ausbildung in St. Margarethen : Feuerwehrleute lernen Löschangriffe

17 Männer und Frauen aus sieben Wilstermarsch-Wehren absolvierten Truppmann-Modul 1 in der Elbgemeinde.

St. Margarethen | „Der Frauenanteil in den Wehren wird zum Glück immer größer“, sagte St. Margarethens Wehrführer Jörg Göttsche am Rande einer Truppmann-Ausbildung in der Elbgemeinde. Er freute sich, dass trotz der Corona-Lockdowns das Interesse, sich in der Feuerwehr ehrenamtlich für andere einzusetzen, nicht abgeebbt war. Im Gegenteil, sogar Neuzugänge verzeichnen di...

