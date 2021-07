Förderung durch Aktivregion : Hennstedt: Aus dem Tennisplatz wird ein Mehrgenerationenaktivfeld

Auch in Hennstedt ist der Tennisboom der Becker-Ära vorbei. Deshalb wird der ungenutzte Platz des SV Kickers jetzt umfunktioniert. In Eigenleistung.

Hennstedt | In der Ära der Tennislegende Boris Becker brach auch in der Gemeinde Hennstedt ein Tennis-Boom aus. Auf dem Vereinsgelände des SV Kickers Hennstedt in der Schulstraße wurde daraufhin ein Tennisplatz errichtet. „Seit Jahren aber wird dieser gar nicht mehr genutzt und ist heute eigentlich ein richtiger Schandfleck“, sagt Vereinsvorsitzender Marvin Soth....

