Auktion in Kollmar : Texel, Suffolk, Charollais: Schaf-Versteigerung in der Reithalle

Der Landesverband schleswig-holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter versteigert am 18. September in Kollmar Jährlings- und Lammböcke und weibliche Lämmer von vier verschiedenen Schafrassen.

Kollmar | Der Landesverband schleswig-holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter versteigert am Sonnabend, 18. September, in Kollmar ab 17 Uhr Jährlings- und Lammböcke und weibliche Lämmer von vier verschiedenen in der Region gehaltenen Schafrassen. Wie die Organisatoren mitteilen, werden Tiere aus dem Herdbuchbezirk Südwestholstein der Rassen Deutsches Weißköpfig...

