Schule ohne Rassismus : Auguste-Viktoria-Schüler trainieren bei Aktionstag mit Itzehoe Eagles

Für viele Schülerinnen und Schüler der Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe spielt Rassismus bisher keine Rolle – sie sind nicht damit in Kontakt gekommen. An einem Aktionstag klärt Klassenlehrer Jürgen Engel auf.

Itzehoe | Jürgen Engel beobachtet regelmäßig, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.