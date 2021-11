Für den Erhalt des Singens : Kinderchöre „Zwischentöne“ aus Horst und St. Laurentii aus Itzehoe treten open-air auf

Vor dem Einkaufszentrum in Horst und in der Kirchenstraße in Itzehoe wollen die sangesfreudigen Grundschulkinder am 27. November mit Advents- und Weihnachtsliedern ihre Mitmenschen erfreuen – und um Mitglieder werben.

Horst/Itzehoe | „Am meisten freue ich mich auf das gemeinsame Musizieren“, sagt Marlen Hachmann. Die Gesangspädagogin, die kürzlich von Horst nach Sommerland umgezogen ist, leitet seit Mai 2018 den Horster Kinderchor „Zwischentöne“, und nach einer langen coronabedingten Pause ohne regelmäßige Chorproben steht ihren kleinen Sängern nun ein besonderes Projekt bevor: Am...

