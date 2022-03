„Unser sauberes Schleswig-Holstein“ : Müll sammeln in Glückstadt

Die Menschen in Glückstadt sind aufgefordert, die Stadt zu säubern.

Glückstadt | Ein großes Thema in Glückstadt ist seit vielen Jahren immer wieder die Sauberkeit. Es gibt so manche Ecke, in die achtlos Kippen geworfen werden oder sei es die leere Bonbontüte. Trotz vieler Mülleimer in der Stadt, ist es verwunderlich, dass vieles achtlos weggeworfen wird. Allerdings gibt es ein paar wenige Glückstädter, die bereits aktiv ständig in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.