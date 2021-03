Auf frischer Tat ertappt : Mann verschreckt vier Einbrecher in Itzehoer Mehrfamilienhaus

Diebe brachen eine Wohnungstür in der Edendorfer Straße auf. Als ein Mann das Treppenhaus betrat, flüchteten sie.

Itzehoe | Ein Mann schlug am Mittwochabend gleich vier Einbrecher in die Flucht. Die Gruppe hatte versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen, wurde aber durch den Zeugen gestört. Die Polizei sucht nun Zeugen. Täter kamen durch den Seiteneingang Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen die vier Unbekannten gegen 21.30 Uhr aus dem Holtweg über einen Seite...

