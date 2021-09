Arbeiten auf der Velo-Route : Besser radeln zwischen Itzehoe, Ottenbüttel und Heiligenstedten

Neue Oberflächen werden auf mehreren Abschnitten eingebaut – in dieser Zeit gibt es Einschränkungen für Radfahrer.

Itzehoe | Schneller und komfortabler mit dem Rad nach Ottenbüttel und Heiligenstedten – dafür wird in den kommenden Wochen an den Wegen gearbeitet. Laut Rathaus werden sie profiliert und mit einer neuen wassergebundenen Deckschicht versehen. Los geht es am Montag, 27. September, auf der Veloroute mit dem Abschnitt zwischen der Unterführung Karnberg und dem S...

