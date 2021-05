„Bauer sucht Frau“ : Neben Lara aus Steinburg ist auch Dirk aus Dithmarschen dabei

Pfingstmontag wurden auf RTL alle 16 Kandidaten vorgestellt: Der 24-jährige Dirk ist Schaf- und Rinderhalter und lebt an der Eider. Lara und Dirk sind die einzigen Kandidaten aus Schleswig-Holstein.

Steinburg/Dithmarschen | Eine gute Stunde lang wurden in der Auftaktsendung von „Bauer sucht Frau“ auf RTL am Pfingstmontag 15 Bauern und eine Bäuerin vorgestellt. Jene Kandidatin ist Lara aus dem Kreis Steinburg. Die 26-jährige Pferdewirtin sucht wie die anderen Bauern in der beliebten Kuppelshow ihre Traumfrau. Gleich als Dritte war sie in der Sendung an der Reihe: „Moin...

