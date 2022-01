Kernkraftwerk Brokdorf : Abgeschaltet – Atomstromproduktion in Brokdorf ist Geschichte

Zum Jahreswechsel war in Brokdorf Schluss mit der Stromproduktion. Während der Betreiber Preussen Elektra den Mitarbeitern dankte, verliehen Umweltaktivisten ihrer Erleichterung über die Abschaltung sichtbar Ausdruck.

Brokdorf | Die Atomstromproduktion im Kreis Steinburg ist Geschichte: Wie der Kraftwerksbetreiber Preussen Elektra am Sonnabend (1. Januar) mitteilt, ist das Kernkraftwerk Brokdorf kurz vor Mitternacht am 31. Dezember planmäßig abgeschaltet worden. „Damit enden über 35 Jahre sichere und zuverlässige Stromproduktion in Schleswig-Holstein“, heißt es von Preussen E...

