In der Oelixdorfer Straße : Anwohner ertappen in Itzehoe Buntmetalldiebe auf frischer Tat

In der Nacht zu Donnerstag verhinderte ein Ehepaar, dass die Täter auf dem alten Kasernengelände an einem Gebäude eine Zinkplatte abschrauben.

Itzehoe | In der Nacht zu Donnerstag (23. September) haben Anwohner in Itzehoe Buntmetalldiebe auf frischer Tat ertappt und verscheucht. Die Männer ergriffen die Flucht ohne Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Um kurz vor 2 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem sie auf dem alten Kasernengelände in der Oelixdorfer Straße zwei verdächtige P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.