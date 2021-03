Feuer in Itzehoer Hochhaus : „Dramatische Nacht“ – wie zwei Itzehoer den Brand in der Brunnenstraße erlebten

Antje Kröger-Voss und Dieter Kröger bemerkten das Feuer im Keller und gehörten zu den Evakuierten.

Itzehoe | Es waren dramatische Stunden, die Antje Kröger-Voss und Dieter Kröger in der Nacht zu Sonntag (28. März) im Hochhaus an der Brunnenstraße erlebten. Die beiden Itzehoer wurden nicht nur Zeugen des Feuers in einem Kellerraum. Sie liefen auch selbst Gefahr, von den Rauchgasen geschädigt zu werden. Weiterlesen: Zwei Festnahmen nach mutmaßlicher Brandst...

