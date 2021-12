Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet wieder mehr Corona-Neuinfektionen

Nachdem die Zahlen zuletzt etwas stagnierten, gibt es am Mittwoch, 1. Dezember, wieder 44 neue bestätigte Fälle in Itzehoe und Umgebung. 316 Menschen gelten derzeit als akut infiziert.

Itzehoe | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder deutlich: Nachdem sich das Infektionsgeschehen zu Wochenbeginn etwas beruhigt zu haben schien, meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe am Mittwoch (1. Dezember) wieder 44 Corona-Neuinfektionen für den Kreis Steinburg. Weiterlesen: So ist die aktuelle Infektionslage im Kreis Steinburg Als akut mit dem...

