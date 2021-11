Gesundheitsamt Itzehoe : Corona: So ist die aktuelle Infektionslage im Kreis Steinburg

306 Menschen gelten derzeit als akut infiziert. Die Wilstermarsch ist weiter besonders betroffen. In den Ämtern Kellinghusen und Krempermarsch gab es zuletzt den deutlichsten Zuwachs. In Itzehoe stagniert die Zahl.

Itzehoe | Erneut hat das Gesundheitsamt Itzehoe am Dienstag, 30. November, 31 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden für den Kreis Steinburg gemeldet. Im Wochenvergleich zeigt sich aber, dass sich der Anstieg der akuten Corona-Infektionen verlangsamt hat. Zwar gab es in den vergangenen Tagen durchgehend eine zweistellige Zahl an Neuinfektionen, aber da gleichz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.