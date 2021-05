St. Margarethen : Annegret Hanßen: 40 Jahre Kirchenmusikerin

Die berufliche Laufbahn der 63-Jährigen begann am 19. Mai 1963.

St. Margarethen | Seit 40 Jahren ist Annegret Hanßen Kirchenmusikerin. Am 19. Mai 1981 wurde sie in Wilster in einem festlichen Gottesdienst ins Amt der Kirchenmusikerin eingeführt. Heute lebt die 63-Jährige in St. Margarethen, wohin sie der Liebe wegen zog, und ist seit 2014 festangestellte Kantorin in der Gemeinde Borsfleth. Darüber hinaus spielt sie bei Vertretungsd...

