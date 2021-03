Anfang 2022 geht es los : Hamburger Senat gibt grünes Licht für HVV-Beitritt des Kreises Steinburg

Ab 2022 gilt im Kreis Steinburg auf allen Bus- und Bahnlinien der HVV-Tarif.

Itzehoe | Die Formalie auf dem Weg zum Beitritt des Kreis Steinburg in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ist am Dienstag (8. März) beschlossen worden. Der Hamburger Senat hat der Aufnahme zugestimmt. Damit kann der Kreis planmäßig zum 1. Januar 2022 in den Verbund einsteigen und die HVV-Tarife für Busse und Bahn übernehmen. Der für Steinburg zuständige ÖPNV-Z...

