Letzte Rede im Theater : Andreas Koeppen verabschiedet sich als Itzehoer Bürgermeister

Viele lobende Worte und ein kleines Showprogramm: Die Amtszeit von Andreas Koeppen ist nach zwölf Jahren vorbei. Im Theater hat er verraten, was er nun vorhat.

Itzehoe | Dudelsack-Klänge im Theater Itzehoe. Dudelsack? Tatsächlich: Carsten Horn aus Uetersen lässt sein Instrument erklingen, so hat es sich Andreas Koeppen in Erinnerung an einen Schottland-Aufenthalt gewünscht. Immerhin ist es sein Abend: Der 61-Jährige wird von Kommunalpolitikern und Vertretern des öffentlichen Lebens nach zwölf Jahren als Itzehoer Bürge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.