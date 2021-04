An der Hauptstrasse in Wacken : Der Pflaumenbaum von Marion Reimers ist jetzt ein Osterbaum mit fast 300 Eiern

Wochenlang wurde der Baum der Bauernhofpädagogin von vielen Menschen geschmückt – eine coronakonforme Osteraktion.

Wacken | Was für ein schöner, bunter Osterbaum! Bauernhofpädagogin Marion Reimers (49) hatte Ende Februar dazu aufgerufen, den Pflaumenbaum in ihrem Garten an der Hauptstraße 103 in Wacken mit Eiern jeglicher Art zu schmücken, um – natürlich coronakonform – die Tradition des Osterfestes zu würdigen. Und zahlreiche Menschen aus dem ganzen Kreis Steinburg machte...

