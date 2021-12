Amt Horst-Herzhorn : Amtsausschuss beschließt Einstellung eines Klimamanagers

Der neu geschaffene Posten soll als Bindeglied und Vermittler zwischen Gemeinden, Kreis und Land dienen.

Horst | In der Verwaltung des Amtes Horst-Herzhorn soll die neue Stelle eines Klimaschutzmanagers eingerichtet werden. Das beschlossen die Mitglieder des Amtsausschusses mehrheitlich in ihrer jüngsten Sitzung im Poppenhuus in der Engelbrechtschen Wildnis. Der Beschluss über die Durchführung einer externen Ausschreibung für einen Maßnahmenkatalog auf der Basis...

