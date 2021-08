Offizielle Einweihung : Amtsverwaltung Schenefeld zurück an alter Wirkungsstätte

1700 Quadratmeter stehen der Amtsverwaltung Schenefeld in ihrem neue Gebäude in der Holstenstraße zur Verfügung.

Schenefeld | Zahlen, Daten, Fakten – all das hatte Amtsdirektor Andreas Faust in seine Rede zur offiziellen Einweihung des Amtsgebäudes verpackt. In einem Festakt mit Gästen und Vertretern aus Ämtern, Verwaltungen, Politik und Wirtschaft stellte Faust das neue, aber „irgendwie auch alte Gebäude“ allen noch einmal vor. Auch interessant: Umbau abgeschlossen: Verw...

