Unfallschwerpunkt Dückermühle : So wird Steinburgs gefährlichste Kreuzung sicherer gemacht

Im September soll die Ampelanlage an der Kreuzung Dückermühle in Sommerland installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro.

Sommerland | Die Ampel kommt. Allerdings mit Verzögerung. Erst im September soll jetzt mit dem Bau der Ampel an der gefährlichen Kreuzung der beiden Landesstraßen 168 und 118 in Dückermühle (Sommerland) begonnen werden. Das teilt auf Anfrage der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Trauriger Spitzenplatz in der Verkehrsstatistik An Steinburgs gefährlich...

