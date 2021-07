Ampel spielt verrückt : Über 30 Minuten Stau in der Glückstädter Innenstadt

Nachdem Unbekannte eine Ampel an der Schwarzwasser- und Rhinbrücken-Baustelle an der B 431 beschädigt hatten, musste die Polizei den Verkehr regeln, weil sich ein langer Stau bildete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

von Jürgen Kewitz

04. Juli 2021, 13:51 Uhr

Glückstadt | Dass am Sonnabend (3. Juli) unzählige Autofahrer in der Stadtstraße genervt in einem Stau ausharren musste, haben betroffene Verkehrsteilnehmer Unbekannten zu verdanken. Diese hatten nach Polizeiangaben in der Nacht zuvor die im Zuge der Schwarzwasser- und Rhinbrücken-Baustelle an der Bundesstraße 431 temporär aufgestellte Baustellenampel umgeworfen.

Ampel springt schnell wieder auf Rot

Entdeckt wurde die Sachbeschädigung um 3.49 Uhr. Polizeibeamte richteten die nur anfangs nicht funktionierende Lichtzeichenanlage wieder auf. Als kurz darauf dann doch wieder nach Rot das grüne Licht folgte, schien die Welt zunächst wieder in Ordnung. Was sich Sonnabendvormittag als Irrtum herausstellen sollte. Denn als der Einkaufsverkehr einsetzte, bildete sich auf der B 431 stadteinwärts ein immer länger werdender Verkehrstau. Der Grund: Die Ampel ließ in Richtung Innenstadt / Nordmarkstraße nur vier Autos durch und sprang dann schon wieder auf Rot.

Polizei sucht Zeugen

Gegen 12 Uhr reichte der Stau fast bis zur Ortsteingangstafel am Kreisverkehr Herrenfeld zurück. Weil die für die Baustellenampel verantwortliche Hamburger Verkehrssicherungsfirma erst gegen Mittag in der Elbestadt erwartet wurde, übernahmen Polizeibeamte kurzzeitig die Verkehrsregelung. Sie schleusten bei roter Ampel Verkehrsteilnehmer zügig durch, so dass nach wenigen Minuten erst einmal wieder normale Verkehrsverhältnisse herrschten. Weil an der Ampel ein Sachschaden entstanden ist, suchen die Beamten jetzt Zeugen des nächtlichen Vorfalls.

Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0.