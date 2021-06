Neue Technik in Itzehoe : Ampel an der Adenauerallee wird für einen Tag abgeschaltet

Stadt rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Itzehoe | Die Ampelanlage an der Kreuzung Schumacherallee/Adenauerallee muss am Dienstag (22. Juni) ab 8.30 Uhr abgeschaltet werden. Das in die Jahre gekommene Steuergerät werde von einer Fachfirma durch moderne Technik ersetzt, so Stadtsprecher Björn Dethlefs. „Die Arbeiten dauern den ganzen Tag, sodass sich Verkehrsbehinderungen leider nicht vermeiden lassen....

