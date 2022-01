Am Elbdeich in Brokdorf : Viele tote Nonnengänse – an Geflügelpest verendet

Steinburger Veterinäramt warnt davor, die Wildvögel anzufassen, tote Tiere sollen gemeldet werden. Der Brokdorfer Olaf Stahl sammelte in Absprache mit dem Amt in der vergangenen Woche täglich etwa 30 Kadaver ein.

Brokdorf | In den vergangenen zwei Wochen hat die Zahl verendeter Nonnengänse entlang des Elbstrands in Brokdorf stark zugenommen. Das Steinburger Veterinäramt bittet eindringlich darum, die toten oder sterbenden Wildvögel nicht zu stören, ihnen nicht zu nahe zu kommen und sie nicht zu berühren. Hunde sind unbedingt an der Leine zu führen und von den verendeten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.