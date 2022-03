Am 19. März : Wilster sammelt wieder Müll

Jürgen Ruge, Peter Labendowicz, Manfred Schmiade und Bürgermeister Walter Schulz rufen zu der Gemeinschaftsaktion auf.

Wilster | Die Stürme im Februar und die Corona-Pandemie haben ihre Spuren auch in Wilster hinterlassen: In zahlreiche Ecken hat der Sturm den Müll verweht, und an Fuß- und Fahrradwegen liegen häufig zudem Mund-Nasen-Bedeckungen herum. „Es ist also einmal wieder höchste Zeit, dass wir Bürgerinnen und Bürger zu einem Frühjahrsputz ausschwärmen und gemeinsam in Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.