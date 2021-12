Personal fehlt : Alltag in der Abschiebehafteinrichtung Glückstadt

Nur 38 abgelehnte Asylbewerber sind bisher in der Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt gewesen. Ein Grund ist der Personalmangel von Fachkräften.

Glückstadt | Wer in Glückstadt in der Abschiebehaft einsitzt, der muss Deutschland verlassen. Glückstadt ist Endstation von Träumen auf ein vermeintlich besseres Leben. „Wir wollen den Menschen ihren Aufenthalt so angenehm machen, wie es in diesem Rahmen möglich ist. Wir behandeln die Menschen würdevoll und mit Respekt“, sagt Wolfgang Kossert, Sprecher des Landesa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.