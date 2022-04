Eröffnung am 15. Mai : Alles bereit für den Saisonstart im Lägerdorfer Freibad

Ab sofort sind Anmeldungen für das Kinderschwimmen möglich.

Lägerdorf | Das Warten hat bald ein Ende – am 15. Mai um 10 Uhr eröffnet das Freibad in der Gemeinde Lägerdorf die Freibadsaison. „An diesem Tag natürlich bei freiem Eintritt“, sagt Peter Böge vom Förderverein Freibad Lägerdorf. Das traditionelle Anbaden startet um 14 Uhr, an einem Rahmenprogramm werde derzeit noch gearbeitet. „Das Freibad wird in diesem Jahr 66 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.