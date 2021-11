Unfall in Elskop : Alkoholisierter 26-Jähriger flieht nach Zusammenstoß

Als die Polizei ihn an seinem Wohnort aufsuchte, pustete er 1,76 Promille.

Elskop | Im Vorbeifahren kam es am Sonnabendmorgen (27. November) in der Dorfstraße in Elskop zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge stießen mit den Seitenspiegeln zusammen. Während ein 53-jähriger Autofahrer aus Süderau stoppte, fuhr der Unfallgegner einfach weiter. „Der Versuch, hinter dem Unfallverursacher herzufahren und ihn mittels Lichthupe zum Halten zu bewege...

