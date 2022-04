Alkohol und Drogen : Polizei erwischt bei Kontrollen in Itzehoe berauschte Fahrer

Eine Überprüfung fand am Morgen statt, zwei in der Nacht. Dabei hatten die Fahrer viel dazu beigetragen, dass die Polizei auf sie aufmerksam wurde.

Itzehoe | Alkohol und Drogen am Steuer: Drei Mal ist die Polizei bei Kontrollen in Itzehoe fündig geworden. Am Donnerstag (31. März) überprüfte eine Streife um 9.20 Uhr im Leuenkamp einen Peugeot. Zuvor hatten Zeugen den Wagen auf der A23 gesehen und eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Das Auto war laut Polizeisprecherin Merle Neufeld „in Schlangenlini...

