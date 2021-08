Steinzeitpark in Albersdorf : Steinzeitwettbewerb mit Feuer machen und Bogen schießen

Und das Beste: An diesem Tag haben Kinder und Jugendliche in den Steinzeitpark freien Eintritt.

Albersdorf | Einmal Kräftemessen wie in der Steinzeit – das ist Sonntag, 15. August, im Steinzeitpark Dithmarschen möglich. An diesem Tag findet in Albersdorf ein Steinzeitwettkampftag statt. Von 11 bis 17 Uhr können die großen und kleinen Besucher des Parks ihre steinzeitlichen Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen ausprobieren. Zu den einzelnen Stati...

