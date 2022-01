Sitzung in voller Besetzung : Aktuelle Stunde im Steinburger Kreistag: Grüne im Kreuzfeuer der Kritik

Die SPD hatte die Aktuelle Stunde zum Thema „Pandemiebekämpfung im Kreis Steinburg“ beantragt.

Itzehoe | Pandemiebekämpfung im Kreis Steinburg – eigentlich wollte die SPD-Kreistagsfraktion in der von ihr beantragten Aktuellen Stunde Details über die Corona-Lage im Kreis Steinburg erfahren wollen. Doch schnell gerieten in der Debatte die Grünen ins Kreuzfeuer. Die Fraktion hatte erneut darauf bestanden, dass der Kreistag in voller Besetzung tagt. Und erneut war der Unmut der Kreistagskollegen aus den anderen Fraktionen groß. Weiterlesen: Sitzung mit allen Abgeordneten: Grüne sorgen für Unmut Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Riep kritisierte aber nicht nur die Haltung der Grünen, sondern auch die Verwaltung, die es immer noch nicht geschafft habe, Möglichkeiten einer Online-Sitzung zu schaffen. Dies hatten die Politiker bereits Ende 2020 gefordert. „Es ist schwer verständlich, dass es so lange dauert, den vor über einen Jahr gefassten Beschluss umzusetzen.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass es keine brauchbaren Lösungen gebe. Weiterlesen: Sitzungen im Internet: Kreis Steinburg prüft Möglichkeiten „Sie gefährden uns alle – und das nervt“, betonte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Marko Förster mit Blick auf die Grünen. Mit Sitzungen, die zuvor in halber Besetzung stattgefunden hätten, sei ein guter Konsens gefunden worden. Und sein Fraktionskollege Volker Rehder ergänzte, dass der Kreistag auch Vorbildfunktion für die Bürger habe. „Wir sollten das Vorleben, was wir von den Bürgern erwarten.“ Als Zahnarzt stufte sich Rehder selbst als Gefährder ein und komme deshalb „mit einem schlechten Gewissen“ zu den Sitzungen. Er appellierte an die Grünen, „auf den Weg der Tugend zurückzufinden“. Eine Fraktion erzwingt hier etwas, was die Mehrheit nicht will. Gleichzeitig sollten jedoch auch andere Gremiumssitzungen überprüft werden, ob sie immer notwendig seien. Er führte hier besonders den Sozialausschuss an, der regelmäßig stattfinde, aber nicht immer dringende Tagesordnungspunkte beinhalte. Auch Tobias Rückerl verstand die Grünen nicht. Ihre eigenen Tagungen würde die Partei online abhalten, aber für den Kreistag werde die volle Besetzung in Präsenz verlangt, kritisierte der FDP-Fraktionsvorsitzende. „Eine Fraktion erzwingt hier etwas, was die Mehrheit nicht will.“ Statt sich gegenseitig immer wieder vorzuführen, „sollten wir uns lieber darauf konzentrieren, online zu tagen“, wies der grüne Fraktionsvorsitzende Heinrich Voss die Kritik an seiner Fraktion zurück. In Schulen säßen die Schüler doppelt so dicht zusammen und müssten den ganzen Tag auch noch Masken tragen. AfD-Antrag abgelehnt Für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Reinhard Zimmermann war das Thema der Aktuellen Stunde hingegen „so irrelevant wie nur was“, lediglich 774 Leute hätten sich im gesamten Kreis Steinburg mit Corona infiziert. Statt zurück sollte man den Blick nach vorn richten und nannte Dänemark und England, wo die Corona-Restriktionen aufgehoben würden. Weiterlesen: Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Steinburg steigt und steigt Abgelehnt von allen anderen Kreistagsabgeordneten wurde anschließend der AfD-Antrag zur Testpflicht für nicht geimpfte Kreismitarbeiter und Abgeordnete. Aufgrund der Corona-Verordnung müssen die Nichtgeimpften einen negativen Schnelltest vorlegen, um ihrer Arbeit oder ihr Ehrenamt nachgehen zu können. Die AfD wollte die Kreisverwaltung auffordern, diese Selbsttest in Eigenregie vorzunehmen, aus „Fürsorgepflicht gegenüber diesen Personen“. ...

