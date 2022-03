Großer Spende : Aktkalender: Junge Männer zeigen vollen Körpereinsatz für das Itzehoer Hospiz

„Nackich in de Schiet“ ist ein etwas anderer Aktkalender. Mit dem Verkaufserlös wird die Hospizarbeit in Itzehoe unterstützt. Die stationäre Einrichtung des ASB benötigt viele Spenden.

Itzehoe | Corona-bedingt musste das stationäre Hospiz ganz still in Betrieb gehen – und dann ziemlich schnell fast auf Volllast: Zehn der zwölf Zimmer in dem Neubau am Albert-Schweizer-Ring sind aktuell belegt. Der Bedarf an stationären Hospizplätzen in der Region ist groß. Großer Spendenbedarf Den Betrieb der Einrichtung hat der Arbeiter-Samariter-Bund (...

