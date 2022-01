Antragsfrist bis 31. Januar : Aktivregion Steinburg stellt 200.000 Euro für Kleinstprojekte bereit

Investitionen mit Gesamtkosten von maximal 20.000 Euro können mit bis zu 80 Prozent gefördert werden.

Itzehoe | Erneut stehen der Aktivregion Steinburg in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK) zur Verfügung. „Das Geld ist da, nun liegt es an den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kreises Steinburg, diese Gelder in gute Projekte zu investieren“, wirbt Reinhold Wenzlaff, Vorsitzender der Aktivr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.