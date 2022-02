Aktivregion Holsteiner Auenland : Online-Befragung: Wohin sollen die EU-Gelder fließen?

Bis zum 14. Februar können sich Einwohner aus dem Amt Kellinghusen an der Befragung beteiligen.

Kellinghusen | Die Vorbereitungen der Aktivregion Holsteiner Auenland für die EU-Förderperiode 2023 bis 2027 gehen in die nächste Runde. Nachdem in den vergangenen Monaten mit Hochdruck an der Strategieentwicklung gearbeitet wurde, stehen jetzt erste Themenbereiche fest. Diese Kernthemen geben einen Rahmen für die Förderfähigkeit von Projekten vor. Gemeinsam könne...

