Aktion der Dorfkümmerin : „Kochen mit Dina“ im Brokdorfer Haus der Vereine

Dorfkümmerin Dina Dittebrandt hofft auf gute Resonanz auf ihre Kochaktion im Haus der Vereine in Brokdorf

Brokdorf | „Kochen mit Dina“, so das Motto einer neuen Aktion für das Dorf von Dorfkümmerin Dina Dittebrandt. „Die Idee ist einfach, gemeinsam zu klönen und dabei etwas Leckeres zu kochen“, erklärt Dittebrandt. Zu einem Vorbereitungsabend war zwar keine Resonanz erfolgt, aber die Kümmerin will trotzdem am Dienstag, 12. April, um 10 Uhr im Haus der Vereine sei...

