Nach Corona-Zwangspause : 15 Steinburger Gärten sind bei der Aktion „Offener Garten“ dabei

2020 musste die Aktion wegen Corona ausfallen – jetzt darf es die „Offenen Gärten“ wieder geben. Sonnabend, 19. Juni, und Sonntag, 20. Juni, können Interessierte durch fremde Gärten stöbern.

Kreis Steinburg/Hohenaspe | „Wir freuen uns, dass wir unseren Garten wieder öffnen dürfen“, sagt Marlene Bock aus Hohenaspe. Mit ihrem Lebensgefährten und Hobbygärtner Walter Langreder beteiligt sich die Seniorin seit vielen Jahren an der Aktion „Offener Garten“. Als Gastgeber lädt das Paar Interessierte am Sonnabend, 19. Juni, von 10 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 20. Juni, v...

