„Familien-Markt“ ist umgezogen : Ahmad Obids orientalische Köstlichkeiten gibt es jetzt am Sandberg Itzehoe

Ahmad Obid ist mit seinem „Familien-Markt“ von der Feldschmiede in die neuen Räume am Sandberg gezogen. Der Standort bietet mehr Platz für das Sortiment an arabischen und deutschen Lebensmitteln.

Itzehoe | Kunden des „Familien-Markts“ haben jetzt viel mehr Platz zum Einkaufen. Vor wenigen Wochen öffnete der Markt am neuen Standort Sandberg 48 seine Türen. „Von der Feldschmiede sind wir umgezogen“, sagt Ahmad Obid. „Hier ist die Verkaufsfläche viel größer“, sagt der 50-jährige Geschäftsinhaber, der seinen Kunden daher auch ein viel größeres Sortiment anb...

