Erlös aus Benefizkonzert : Agora-Club Tangent spendet 2500 Euro an Rettungshundestaffel

Der Agora-Club Tangent 32 Itzehoe spendet den Erlös eines Benefizkonzerts an die Rettungshundestaffel Holstein. Mit 2500 Euro werden Funkgeräte gekauft, die bei Rettungsaktionen von Menschen in Not zum Einsatz kommen.

