Bürger können sich beteiligen : Agethorst: Solarpark auf 85 Hektar geplant

Nordöstlich der A23 will das Hamburger Unternehmen Greentech Projects GmbH einen Solarpark errichten.

Agethorst | Dort, wo jetzt noch Mais in die Höhe wächst, werden in den kommenden Jahren Photovoltaikanlagen zu sehen sein. Auf rund 85 Hektar Gesamtfläche nordöstlich der A 23 will das Hamburger Unternehmen Greentech Projects GmbH einen Solarpark errichten. „Die Idee der Verpachtung meiner Ländereien kam mir, nachdem meine Söhne mir mitteilten, dass sie den landw...

